30.12.2020, 13:05

ВИДЕО | Кийк: в Эстонии не планируется вводить комендантский час, общество не поняло бы этого

 (98)
EST 23

Министр социальных дел Танель Кийк, гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, префект Пыхьяской префектуры Кристиан Яани и доктор Ле Валликиви провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о дальнейших шагах в свете распространения коронавируса.

"У нас по всей Эстонии обширное распространение и интенсивность заболеваемости высокая. Высокая именно в Северной Эстонии в окрестностях столицы, снова интенсивнее стал Ида-Вирумаа, прибавились Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Рапламаа и Ярвамаа", — сказал Ланно.

По его словам, больных в стране более 7000. "Как вы и сами поняли, последние четыре дня были в очень сильном праздничном настроении и цифры были несколько меньше".

Ланно сказал, что большое количество зараженных вышло из-за ранее сделанных тестов. 661 с 29 декабря и более 300 тестов с 28 декабря.

"Если посмотреть возрастное распределение заболеваемости в течение последних двух недель, то самое большое изменение в возрастной группе 10-19. Огорчает то, что возросла группа 80+".

По словам Ланно, виден рост числа заболевших в возрастных группах 30-39 и 60-69. Ланно предположил, что на него повлияли семейные сборы.

"Мы сделали обзор завезенных случаев. Это 2,8 процента, в значительной степени не увеличилось. Завозят из России, Финляндии, Великобритании и Швеции".

"В последнее время прибавилось много учреждений попечения, где есть инфекция, где делаем сплошное тестирование, где находим очень большой очаг. Как правило эти очаги 30+ и больше".

"Новый год должен пройти с 500 заболевшими в больнице".

Ланно отметил, что количество смертельных случаев увеличивается и именно за счет пожилых. "На последней неделе умерло 32, на предыдущей — 28 человек".

Министр социальных дел Танель Кийк надеется, что в течение двух-трех недель кривая заражения пойдет вниз.

Кийк сказал, что стационарное лечение могут поддерживать с 300-400 больными коронавирусом. Сейчас в больницах более 400 больных коронавирусом.

"Я понимаю беспокойство, что вакцины поступают недостаточно быстро, но людей вакцинируют работники здравоохранения и они делают это в разумном и безопасном темпе".

Кийк сказал, что пару тысяч медицинских работников обучили в течение недели, чтобы они могли вакцинировать. "Обучают сегодня, завтра, в Новый год, в новом году".

Кийк входит в роль министра труда, потому что Касса по безработице предложила им компенсировать расходы на рабочую силу тем, кто из-за ограничений не может вести деятельность. 23 млн евро выплатят тем секторам, которые страдают из-за ограничений.

"Мы хотим дать предпринимателям чувство уверенности, что такой пакет поддержки будет. Детали разработает Касса по безработице".

По мнению доктора Ле Валликиви, в 250 раз вероятнее попасть в ДТП, чем получить побочный эффект от вакцины.

"Мы очень надеемся на вакцину".

Префект Кристиан Яани: "У нас на 100% больше патрулей на улицах. В Харьюмаа 60 патрулей, которые в Новый год согласны сразу отправиться на помощь".

"Основная цель в профилактическом плане говорить о семейном насилии, вождении в пьяном виде, безопасности движения. В этом году фокус также на профилактике опасности заражения, чтобы рассказывать, как избежать заражения".

Можно ли будет в будущем сделать прививку от коронавируса в аптеках?

Кийк: "Делать это через аптеки было бы непонятно, более сложно, потому что там нет такого доступа к данным о здоровье".

Валликиви: "Это был бы бессмысленный риск".

Ланно сказал, что среднее количество зараженных можно сравнить с прошлой неделей и видно, что заражение растет и нет тенденции к снижению, поскольку число положительных увеличивается.

"В одном только Ласнамяэ больше зараженных, чем в городе равного размера Тарту. Я не вижу, чтобы сразу пришло ослабление".

Кийк сказал, что на основании показателей одного дня нельзя делать значительные выводы. "Ближайшие дни покажут влияние Рождества и через неделю-две — влияние Нового года".

Обдумывала ли Эстония введение комендантского часа подобно Латвии?

Кийк: "Кто-то хочет более строгие, кто-то более мягкие ограничения. Я ищу равновесие, и если недовольны как требующие либеральных, так и строгих ограничений, то мы на правильном пути. В Латвии-Литве действительно пошли по пути более строгих ограничений. При новых решениях закручивания гаек перед Новым годом эстонское общество не поняло бы".

Ланно сказал, что ситуация в эстонском здравоохранении лучше Латвии-Литвы и плановое лечение у нас не полностью остановлено.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: