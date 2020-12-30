ВИДЕО | Кийк: в Эстонии не планируется вводить комендантский час, общество не поняло бы этого

"У нас по всей Эстонии обширное распространение и интенсивность заболеваемости высокая. Высокая именно в Северной Эстонии в окрестностях столицы, снова интенсивнее стал Ида-Вирумаа, прибавились Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Рапламаа и Ярвамаа", — сказал Ланно.

По его словам, больных в стране более 7000. "Как вы и сами поняли, последние четыре дня были в очень сильном праздничном настроении и цифры были несколько меньше".

Ланно сказал, что большое количество зараженных вышло из-за ранее сделанных тестов. 661 с 29 декабря и более 300 тестов с 28 декабря.

"Если посмотреть возрастное распределение заболеваемости в течение последних двух недель, то самое большое изменение в возрастной группе 10-19. Огорчает то, что возросла группа 80+".

По словам Ланно, виден рост числа заболевших в возрастных группах 30-39 и 60-69. Ланно предположил, что на него повлияли семейные сборы.

"Мы сделали обзор завезенных случаев. Это 2,8 процента, в значительной степени не увеличилось. Завозят из России, Финляндии, Великобритании и Швеции".

"В последнее время прибавилось много учреждений попечения, где есть инфекция, где делаем сплошное тестирование, где находим очень большой очаг. Как правило эти очаги 30+ и больше".

"Новый год должен пройти с 500 заболевшими в больнице".

Ланно отметил, что количество смертельных случаев увеличивается и именно за счет пожилых. "На последней неделе умерло 32, на предыдущей — 28 человек".

Министр социальных дел Танель Кийк надеется, что в течение двух-трех недель кривая заражения пойдет вниз.

Кийк сказал, что стационарное лечение могут поддерживать с 300-400 больными коронавирусом. Сейчас в больницах более 400 больных коронавирусом.

"Я понимаю беспокойство, что вакцины поступают недостаточно быстро, но людей вакцинируют работники здравоохранения и они делают это в разумном и безопасном темпе".

Кийк сказал, что пару тысяч медицинских работников обучили в течение недели, чтобы они могли вакцинировать. "Обучают сегодня, завтра, в Новый год, в новом году".

Кийк входит в роль министра труда, потому что Касса по безработице предложила им компенсировать расходы на рабочую силу тем, кто из-за ограничений не может вести деятельность. 23 млн евро выплатят тем секторам, которые страдают из-за ограничений.