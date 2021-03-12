ВИДЕО | Кийк: следующими на прививку идут Рийгикогу и правительство. Меня вакцинируют AstraZeneca

Юллар Ланно сообщил, что случай заражения коронавирусом впервые выявлен на острове Рухну — заболел человек, приехавший туда из Таллинна.

Уровень заражения по стране выше всего в Харьюмаа и Таллинне, среди столичных районов — в Ласнамяэ. Уровень заражения в Кесклинне выше, чем в целом Тарту, а в Ласнамяэ — в разы выше, чем в целой Нарве. Также наблюдается рост заражения в Нарве и Раквере.

Среди поступивших в больницу людей наблюдается рост крайне тяжело больных. Два главных типа очага заражения сейчас: на рабочем месте и в детских садах. Школьники на дистанционном обучении, поэтому заражают других реже. Взрослые же заражаются на работе, приносят коронавирус домой и заражают маленьких детей, которые уже приносят болезнь в детский сад и заболеваемость растет.

Марье Оона рассказала, что экспертная комиссия по иммунопрофилактике в среду обсудила вакцины и решила, что разумно было бы продлить срок между первой и второй дозой AstraZeneca до 12 недель. По ее словам, продление интервала еще больше улучшает эффективность вакцины.

Комиссия по иммунопрофилактике также предложила вакцинировать AstraZeneca людей более старшего возраста, опираясь на новые поступившие данные из Великобритании, согласно которым эффективность AstraZeneca не уступает Pfizer.

Еще одно предложение комиссии — продлить срок между первой и второй дозой вакцины Pfizer до 6 недель, что является максимальным сроком. Цель этого — чтобы первую дозу вакцины смогли получить как можно больше людей.

По словам Оона, для тех, кто переболел COVID-19 не требуется две дозы, им достаточно одной дозы, которую можно было бы дать в течение шести месяцев после выздоровления.

Что касается вакцины AZ, то по предварительной оценке Европейского агентства лекарственных средств, эта вакцина не имеет дополнительных рисков.

Несколько стран Европы, включая Данию, приостановили вакцинацию этим препаратом. Оона отметила, что в Дании группы риска уже в основном вакцинированы, там ситуация с заболеваемостью более спокойная и они могут позволить себе сделать паузу. В Эстонии важно продолжать делать прививки всеми имеющимися в распоряжении вакцинами, чтобы как можно больше людей получили иммунитет. Люди с тромбозом и проходящие по этому поводу лечение могут взвесить возможность отложить вакцинацию. Онкологическим больным рекомендуется проконсультироваться с врачом.