ВИДЕО | Кийк: правительство не хочет никого штрафовать, вместо маски можно использовать шарф

Мари-Анне Хярма отметила, что в статистике коронавируса всегда учитывались только первичные тесты. На само деле некоторые люди делали до 19 тестов, а это значит, что если кто-то весной получил отрицательный результат, а осенью - положительный, то его результат не учитывается в статистике.

Весной было принято решение не учитывать повторные тесты, так как некоторые люди оставались COVID-19 положительными в течение нескольких недель, и если бы их тесты учитывались, то это значительно повысило бы статистику больных коронавирусом.

Танель Кийк заверил, что правительство не хочет никого штрафовать, поэтому ношение маски не является юридически обязательным. Несмотря на это, действует "настоятельное требование" носить маску в помещениях и общественном транспорте.

Хярма добавила, что человек без симптомов болезни не обязан носить одноразовую медицинскую маску - на каждый день подойдет и многоразовая тканевая маска. Кийк добавил, что правительство обсуждало высокую цену масок, и поэтому разрешило вместо маски закрывать нос и рот шарфом или платком.

Трийн Суви сообщила, что Европейский лекарственный департамент начал оценивать две вакцины от коронавируса. По ее словам, если раньше с вакциной в тело вводились антигены, то вакцины нового поколения как бы дают организму рецепт того, как самостоятельно выработать антигены.

По словам Кийка, Эстония присоединилась к предварительной закупке двух вакцин, но пока еще невозможно сказать, когда вакцина будет готова.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!