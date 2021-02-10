ВИДЕО | Кийк: пока половина людей из группы риска не будет защищена, придется выполнять все ограничения

Мари-Анне Хярма сообщила, что уровень заражения коронавирусом среди сотрудников здравоохранительных учреждений начал спадать. Вместо предыдущих 130 инфицированных в неделю теперь лишь около 50 инфицированных в неделю. Снижение заражения заметно среди врачей и медсестер, но не среди попечителей. Есть информация, что попечительский персонал также с недоверием относился к вакцине от коронавируса.

За прошлую неделю было зафиксировано 42 смерти больных коронавирусом, средний возраст составил 84,3 года.

Сейчас нет данных, чтобы вакцинированные двумя дозами люди серьезно заболевали. Есть 16 человек, которые заболели коронавирусом после второй дозы вакцины, но заражение произошло менее чем за семь дней после вакцинации, которые необходимы для возникновения полного иммунитета.

Урмас Суле добавил, чт ов больницах заразились коронавирусом 90-100 человек. Число нуждающихся в интенсивной терапии пациентов остается стабильным и даже немного сократилось.

Танель Кийк отметил, что сейчас проблему представляет не возможность вакцинации и не слабый интерес людей к этому, а малое количество вакцины, но эта проблема решится со временем. Он добавил, что интерес к вакцинации довольно высокий.

Пока половина входящих в группу риска людей не будет защищена от коронавируса, придется выполнять все ограничения, подчеркнул Кийк.

Кийк также упомянул, что нет смысла сравнивать вакцины Astra-Zeneca, Pfizer и Moderna, так как они все хорошие и все оказывают нужный эффект.

Что делать с теми русскоязычными людьми, которые предпочитают российскую вакцину "Спутник V" и не хотя вакцинироваться другими? Кик пообещал, что будет запущена образовательная кампания, также есть надежда на влияние и пример сотрудников сферы здравоохранения.

"Не нужно ждать альтернативное решение, если неизвестно, появится ли оно или нет", — подчеркнул он.

Мярт Волмер заявил, что путешествовать сейчас можно только в крайне необходимых случаях. Если же кто-то планирует туристические поездки, например, в Египет, то нужно учитывать, что в отеле придется пройти принудительное тестирование на коронавирус, а в худшем случае — попасть там в больницу.