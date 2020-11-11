ВИДЕО | Кийк — о новых ограничениях: более детальные распоряжения будут завтра, каждые две недели будем их пересматривать

Вчера правительство в общих чертах сообщило, какие вводятся ограничения в связи с распространением коронавируса. Объяснения оказались чересчур обобщенными и местами неясными.

Кийк отметил, что вчера были объявлены лишь основной посыл и принятые решения, а официальные распоряжения, дата вступления в силу и все детали будут обнародованы завтра.

Он снова подчеркнул, что ношение масок настоятельно рекомендуется, а штрафов за несоблюдение правил не последует. Кийк дает перевозчикам наставление все же следить за тем, чтобы пассажиры использовали маски.

Ограничения будут пересматриваться каждый две недели. Если ситуация не улучшится, то их продлят, объяснил Кийк. Он добавил, что сейчас вспышка коронавируса находится в растущей фазе, поэтому маловероятно, что ограничения смягчат в ближайшее время.

То же самое можно сказать и о развлекательных заведениях — скорее всего, бары и клубы долгое время будут в положении, когда с полуночи придется закрываться.

"Скорее мы должны быть готовы к тому, что добавятся дополнительные меры", — сказал Кийк.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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