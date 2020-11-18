ВИДЕО | Кийк о ношении масок: всеобщая обязанность по-прежнему не цель. Действенность принятых мер выяснится через неделю-две

Новые ограничительные меры были введены на этой неделе. Кийк отметил в интервью Delfi, что правительство и Департамент здоровья не были наивными и не считали, что меры дадут немедленный эффект. "Влияние сегодняшних мер мы увидим по прошествии недели или двух, тогда сможем оценить — их достаточно или нет".
По мнению Кийка, ношение масок становится более массовым, это проявляется и в росте заказов на маски. Работодатели направляют туда деньги. "Считаю это очень положительным", — сказал министр и добавил, что и в общественном транспорте маски носят всё больше пассажиров.
Возможно ли с юридической точки зрения введение в Эстонии обязанности носить маски? "Золотое изречение: два юриста — три мнения", — ответил Кийк. Он сослался на оценку Министерства юстиции, которое считает, что это возможно. Канцлер права настроен скептически. "Я не хотел здесь завязнуть. Мы хотим, чтобы люди берегли бы свое здоровье и здоровье других. Всеобщая обязанность — не цель. Правительство выбрало разумный взвешенный путь".
В интервью был затронут вопрос, что ограничения больно ударили по увеселительным заведениям, таким как бары и ночные клубы. Их двери нужно закрывать с полуночи, запрет ночной продажи алкоголя будет действовать по меньшей мере до 26 января. Кийк пояснял, что в таких заведениях как правило не носят маски и слабая вентиляция. "Люди зачастую точно не знают, с кем контактируют".
Показатели заболеваемости внушают эстоноземельцам озабоченность. Только за последние сутки прибавилось 274 новых инфицированных. Находится ли возможность введения чрезвычайного положения по-прежнему на рассмотрении правительства или нет? "У нас есть четкая цель — разрешить кризис без объявления чрезвычайного положения. Всё зависит от разумного поведения жителей Эстонии", — сказал Кийк.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно
Тринадцатый этап чемпионата MotoGP остался за Франком Морбиделли
"Обезумела совсем?": поступок Малышевой возмутил россиян
Как побеждать на Mars в Dota 2 — гайд от Ghostik