ВИДЕО | Кийк о ношении масок: всеобщая обязанность по-прежнему не цель. Действенность принятых мер выяснится через неделю-две

Новые ограничительные меры были введены на этой неделе. Кийк отметил в интервью Delfi, что правительство и Департамент здоровья не были наивными и не считали, что меры дадут немедленный эффект. "Влияние сегодняшних мер мы увидим по прошествии недели или двух, тогда сможем оценить — их достаточно или нет".

По мнению Кийка, ношение масок становится более массовым, это проявляется и в росте заказов на маски. Работодатели направляют туда деньги. "Считаю это очень положительным", — сказал министр и добавил, что и в общественном транспорте маски носят всё больше пассажиров.

Возможно ли с юридической точки зрения введение в Эстонии обязанности носить маски? "Золотое изречение: два юриста — три мнения", — ответил Кийк. Он сослался на оценку Министерства юстиции, которое считает, что это возможно. Канцлер права настроен скептически. "Я не хотел здесь завязнуть. Мы хотим, чтобы люди берегли бы свое здоровье и здоровье других. Всеобщая обязанность — не цель. Правительство выбрало разумный взвешенный путь".

В интервью был затронут вопрос, что ограничения больно ударили по увеселительным заведениям, таким как бары и ночные клубы. Их двери нужно закрывать с полуночи, запрет ночной продажи алкоголя будет действовать по меньшей мере до 26 января. Кийк пояснял, что в таких заведениях как правило не носят маски и слабая вентиляция. "Люди зачастую точно не знают, с кем контактируют".

Показатели заболеваемости внушают эстоноземельцам озабоченность. Только за последние сутки прибавилось 274 новых инфицированных. Находится ли возможность введения чрезвычайного положения по-прежнему на рассмотрении правительства или нет? "У нас есть четкая цель — разрешить кризис без объявления чрезвычайного положения. Всё зависит от разумного поведения жителей Эстонии", — сказал Кийк.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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