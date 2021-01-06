ВИДЕО | Кийк: наша цель — весной начать вакцинацию тех, кто не входит в группу риска

Кийк подчеркнул, что в 2021 году вакцинация бесплатная, но добровольная. Для того, чтобы привлечь людей вакцинироваться, планируется запустить оповещающую кампанию.

Хотя в Эстонии вакцинация добровольная, но те люди, которые откажутся вакцинироваться, могут в будущем столкнуться со сложностями при путешествиях. Например, для них в некоторых странах будет действовать обязательный карантин, в отличии от тех, кто прошел вакцинацию.

Кийк добавил, что Эстония входит в число стран с самой быстрой вакцинацией населения, учитывая его численность. У Эстонии заключен договор о поставке с пятью производителями вакцины.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!