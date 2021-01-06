06.01.2021, 15:30

ВИДЕО | Кийк: наша цель — весной начать вакцинацию тех, кто не входит в группу риска

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Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что согласно прогнозам, вакцинацию части населения, не входящей в группы риска, можно будет начать весной.

Кийк подчеркнул, что в 2021 году вакцинация бесплатная, но добровольная. Для того, чтобы привлечь людей вакцинироваться, планируется запустить оповещающую кампанию.

Хотя в Эстонии вакцинация добровольная, но те люди, которые откажутся вакцинироваться, могут в будущем столкнуться со сложностями при путешествиях. Например, для них в некоторых странах будет действовать обязательный карантин, в отличии от тех, кто прошел вакцинацию.

Кийк добавил, что Эстония входит в число стран с самой быстрой вакцинацией населения, учитывая его численность. У Эстонии заключен договор о поставке с пятью производителями вакцины.

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