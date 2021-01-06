ВИДЕО | Кийк: наша цель — весной начать вакцинацию тех, кто не входит в группу риска(4)
Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что согласно прогнозам, вакцинацию части населения, не входящей в группы риска, можно будет начать весной.
Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что согласно прогнозам, вакцинацию части населения, не входящей в группы риска, можно будет начать весной.
Кийк подчеркнул, что в 2021 году вакцинация бесплатная, но добровольная. Для того, чтобы привлечь людей вакцинироваться, планируется запустить оповещающую кампанию.
Хотя в Эстонии вакцинация добровольная, но те люди, которые откажутся вакцинироваться, могут в будущем столкнуться со сложностями при путешествиях. Например, для них в некоторых странах будет действовать обязательный карантин, в отличии от тех, кто прошел вакцинацию.
Кийк добавил, что Эстония входит в число стран с самой быстрой вакцинацией населения, учитывая его численность. У Эстонии заключен договор о поставке с пятью производителями вакцины.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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