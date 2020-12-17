17.12.2020, 12:18

ВИДЕО | Кийк: Эстония хотела бы начать вакцинацию уже на следующей неделе

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Ратас: 2020 был годом шока
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Сегодня днем на традиционной пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Алар Ланеман, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк рассказали о ситуации в стране.

Юри Ратас начал пресс-конференцию с того, что заявил: "Этот 2020 был годом шока".

Затем он кратко рассказал о том, что было сделано в течение года, и сообщил, что на кабинетном заседании было принято 24 пункта, в том числе о выделении Департаменту здоровья 1,2 млн евро на борьбу с эпидемией.

Министр Урмас Рейнсалу сообщил, что хочет сказать народу лишь одно: ”Мы справимся”. По его словам, наша история показывает, что мы всегда находим выход из тяжелых ситуаций. Сейчас главная задача государства: помочь предприятиям справиться с экономическим кризисом.

Министр социальных дел Танель Кийк сообщил, что сейчас в Европе идет работа над тем, чтобы страны могли начать вакцинацию уже 27 декабря. ”Конечно, все зависит от того, будет ли получена положительная оценка от европейского лекарственного департамента и разрешение на продажу от комиссии, от того, будут ли эти поставки соответствовать договоренностям с производителями. Но с нашей стороны все сделано. Я уже заверял, что Эстония обеспечит все необходимое к Рождеству”, — сказал министр.

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