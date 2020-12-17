ВИДЕО | Кийк: Эстония хотела бы начать вакцинацию уже на следующей неделе

Юри Ратас начал пресс-конференцию с того, что заявил: "Этот 2020 был годом шока".
Затем он кратко рассказал о том, что было сделано в течение года, и сообщил, что на кабинетном заседании было принято 24 пункта, в том числе о выделении Департаменту здоровья 1,2 млн евро на борьбу с эпидемией.
Министр Урмас Рейнсалу сообщил, что хочет сказать народу лишь одно: ”Мы справимся”. По его словам, наша история показывает, что мы всегда находим выход из тяжелых ситуаций. Сейчас главная задача государства: помочь предприятиям справиться с экономическим кризисом.
Министр социальных дел Танель Кийк сообщил, что сейчас в Европе идет работа над тем, чтобы страны могли начать вакцинацию уже 27 декабря. ”Конечно, все зависит от того, будет ли получена положительная оценка от европейского лекарственного департамента и разрешение на продажу от комиссии, от того, будут ли эти поставки соответствовать договоренностям с производителями. Но с нашей стороны все сделано. Я уже заверял, что Эстония обеспечит все необходимое к Рождеству”, — сказал министр.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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