ВИДЕО | Керсти Кальюлайд по-русски рассказала, почему перестала говорить на русском языке(40)
Перед текстовым интервью с президентом Керсти Кальюлайд журналисты RusDelfi поговорили с ней на русском языке. Смотрите видео!
Перед текстовым интервью с президентом Керсти Кальюлайд журналисты RusDelfi поговорили с ней на русском языке. Смотрите видео!
Если в большом текстовом интервью речь шла о русских школах, институте президентства и коронакризисе, то в начале журналист Виталий Бесчастный задал Керсти Кальюлайд вопросы про русский язык.
Как часто президент говорит на русском, должно ли государство информировать граждан не на государственном языке? На эти вопросы ответила Кальюлайд на видео частично не на своем родном языке. Также мы поинтересовались, какое ее любимое слово на русском. Смотрите видео!
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