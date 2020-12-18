ВИДЕО | Керсти Кальюлайд по-русски рассказала, почему перестала говорить на русском языке

Если в большом текстовом интервью речь шла о русских школах, институте президентства и коронакризисе, то в начале журналист Виталий Бесчастный задал Керсти Кальюлайд вопросы про русский язык.

Как часто президент говорит на русском, должно ли государство информировать граждан не на государственном языке? На эти вопросы ответила Кальюлайд на видео частично не на своем родном языке. Также мы поинтересовались, какое ее любимое слово на русском. Смотрите видео!

Первая часть интервью ЗДЕСЬ.

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