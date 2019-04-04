04.04.2019, 12:07

ВИДЕО | Керсти Кальюлайд перед новым созывом Рийгикогу: нет революциям! Давайте будем консервативны!

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Выступая сегодня перед новым созывом Рийгикогу, президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что если мы бросим силы на исправление создавшейся ситуации, то в стране может наступить кризис демократии.

Кальюлайд отметила важность 2 главы Конституции ЭР, сказав: ”Это главный текст Эстонского государства, который доказывает всему миру нашу принадлежность свободной Европе. Это текст, который священен для всех, кто служат Эстонскому государству в качестве чиновника, политика, военнослужащего, полицейского, учителя, врача, журналиста, художника. Это текст, без которого наше государство не было бы свободным, без которого наши люди в нашем государство не были бы свободными. Этот текст также является гарантом нашей безопасности”.

”На описанные в конституции свободы и ценности, а также на защитников этих свобод и ценностей под различными предлогами совершаются нападки. Также издеваются и высмеиваются те, кто чувствует, что старые тренды не соответствуют их потребностям, и поэтому они относятся скептично в отношении свобод и ценностей. Если мы позволим этому усугубиться, то наша демократия испытает кризис. И тогда уже будет поздно”, — сказала президент.

Также она отметила, что необходимо подумать над тем, как заставить нашу экономику служить общественным интересам так, чтобы выиграли все. Кальюлайд сказала, что ”если действовать сообща и честно, то мы сможем снова объединить общество”.

Она призвала сказать ”нет” революциям и развалу общества. ”Итак — нет революциям! Да, давайте будем консервативными! Настоящий консерватор — это тот, кто умеет достаточно хорошо оценить происходящие и ожидающиеся перемены в обществе и уравновесить их такими образом, чтобы у нас никогда не возникала бы необходимость в революции”, — сказала она.

Кальюлайд отметила, что в политическом процессе и борьбе за места в Рийгикогу могут участвовать носители любых мировоззрений, каждый член Рийгикогу в своем мандате свободен и может исходить из Конституции и ценностей, которых сам придерживается. При этом ”в случае противоречия между двумя последними действует, конечно же, Конституция”.

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