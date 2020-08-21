ВИДЕО | Керсти Кальюлайд о неравенстве: мы должны задумываться над этим каждый день

”Давайте каждый раз, перед тем, как принять какое-либо решение, задумываться над тем, обращаемся ли мы одинаково со всеми людьми в нашей стране — будь то граждане ЭР, наши гости или временные работники. Ведь люди, которые сюда приезжают, предполагают, что Эстония — правовое государство. И наша молодежь тоже — как мы услышали сегодня со сцены, когда выступала Света Григорьева — уверена, что Эстония должна быть правовым государством”, — сказала президент.

”Мы должны задумываться над этими вещами каждый день. Я знаю, что и мои слова сегодня оказались для некоторых неожиданностью, потому что они просто не задумывались над этим. И многие ошибки, которые сделаны в вопросе равного обращения, являются т. н. честными ошибками, в том смысле, что люди не хотели их совершать. Просто в спешке и когда ситуация непривычная, такое случается. Но, к сожалению, у нас есть и примеры ошибок, которые сделаны для ускорения реализации своих политических амбиций, навязывания своих идей, например, о закрытости, под прикрытием борьбы против вируса. Так что нужно просто уметь выявлять оба типа этих ошибок и говорить об этом. И здесь важную роль играет свободная журналистика”, — резюмировала Кальюлайд.

Также президент призвала всех жителей Эстонии скачать коронавирусное приложение Hoia.