ВИДЕО | Керсти Кальюлайд: избрание в Совбез ООН — исторический шаг, укрепляющий безопасность Эстонии

«Сегодняшнее решение, принятое странами всего мира, по которому именно Эстония в течение следующих двух лет будет входить в состав Совета безопасности ООН, поможет нам лучше отстаивать интересы нашего государства и наших людей. Это поможет нам более успешно выступать за лучший мир. За ценности, без которых нам и многим другим государствам и народам не было бы в мире места», – сказала президент Кальюлайд после избрания Эстонии в Совет безопасности.

По словам президента, для Эстонии важно, чтобы действовало международное право, повсюду уважались бы права человека, и мир основывался на правилах и договоренностях, поскольку в противном случае на первом плане стояли бы лишь интересы и сила.

«Эстония с момента восстановления независимости придерживалась той позиции, что свои решения в рамках международного сообщества мы принимаем на базе ценностей. Благодаря этому мы завоевали доверие, и этой линии будем придерживаться и в дальнейшем. Членство в Совете Безопасности ООН для Эстонии – исторический шаг. Это укрепит нашу защищенность – с одной стороны, у нас появляются более широкие возможности высказывать свое мнение по актуальным мировым вопросам, с другой стороны - увеличивается наша известность и вес нашего слова», – сказала президент Кальюлайд.