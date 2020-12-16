ВИДЕО | Каждый второй человек с симптомами оказывается больным COVID-19. Ведомства рассказали о ситуации в стране

Хярма отметила, что каждый второй человек с симптомами оказывается больным коронавирусом. По ее словам, смертность в Европе растет, хотя в самой Эстонии ситуация не критическая.

Большая часть заболевших на прошлой неделе — люди трудоспособного возраста, заболеваемость среди детей и людей старшего поколения даже немного снизилась. Количество завезенных из-за границы случаев стабильно низкое. В основном, речь идет о России, Швеции и Финляндии.

Танель Кийк в свою очередь отметил, что заражение пошло немного на спад, и это результат не только решений правительства, но и поведения людей и решений предпринимателей. Он выразил надежду, что все продолжится в том же духе и вскоре индекс репродукции r0 снова опустится ниже нуля. Министр сказал, что это Рождество должно стать праздником одной семьи. Если мы последуем этому принципу, то ситуация начнется улучшаться.

Что касается вакцинации, то Эстония полностью готова, но сразу вакцинировать всех желающих не получится, поэтому будет важно продолжать придерживаться мер предосторожности.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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