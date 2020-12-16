16.12.2020, 12:02

ВИДЕО | Каждый второй человек с симптомами оказывается больным COVID-19. Ведомства рассказали о ситуации в стране

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это Рождество должно стать праздником одной семьи
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Министр социальных дел Танель Кийк и заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма на традиционной пресс-конференции дали обзор распространению COVID-19 в Эстонии.

Хярма отметила, что каждый второй человек с симптомами оказывается больным коронавирусом. По ее словам, смертность в Европе растет, хотя в самой Эстонии ситуация не критическая.

Большая часть заболевших на прошлой неделе — люди трудоспособного возраста, заболеваемость среди детей и людей старшего поколения даже немного снизилась. Количество завезенных из-за границы случаев стабильно низкое. В основном, речь идет о России, Швеции и Финляндии.

Танель Кийк в свою очередь отметил, что заражение пошло немного на спад, и это результат не только решений правительства, но и поведения людей и решений предпринимателей. Он выразил надежду, что все продолжится в том же духе и вскоре индекс репродукции r0 снова опустится ниже нуля. Министр сказал, что это Рождество должно стать праздником одной семьи. Если мы последуем этому принципу, то ситуация начнется улучшаться.

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Что касается вакцинации, то Эстония полностью готова, но сразу вакцинировать всех желающих не получится, поэтому будет важно продолжать придерживаться мер предосторожности.

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