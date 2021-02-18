ВИДЕО | Кая Каллас: новые ограничения соответствуют рекомендациям научного совета — с одним исключением

По словам Каллас, при принятии решения правительство исходило из рекомендаций научного совета, но с одним исключением. Научный совет рекомендовал временно отправить всех учеников на дистанционное обучение, но правительство решило, что начальным классам стоит продолжить контактное обучение.
В местах общественного питания действует требование 50% заполняемости, но они смогут продолжать работать до 21:00. Каллас отметила, что этот вопрос тщательно обсуждался в правительстве.
При решении оставить работу до вечера правительство исходило из того, что если сократить часы работы общепита, то тогда туда разом ринутся много людей после работы, а с более длительным временем открытия посещения более рассредоточенные.
"У нас нет доказательств, что в местах общепита есть очаги заражения, поэтому нет и причины ограничивать еще больше", — добавила премьер-министр.
А что, если ситуация не улучшится через две недели? Каллас говорит, что правительство постоянно следит за ситуацией и готово пересмотреть решения. Цель — чтобы медицинская система не была перегружена из-за коронавируса, подчеркнула она.
Премьер-министр заверила, что введение чрезвычайного положения пока не рассматривается.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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