15.04.2019, 20:20

ВИДЕО | Кая Каллас не сдается и намерена добиваться перехода на эстоноязычное образование и реформы налоговой системы

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rus.delfi.ee
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Сегодня Кая Каллас представила Рийгикогу основы своего правления, но депутаты Рийгикогу не поддержали ее кандидатуру для формирования правительства. Каллас отметила, что голосование не стало для нее сюрпризом в смысле провала, однако положительным сюрпризом стало то, что некоторые члены Рийгикогу ”нашли в себе смелость и поступили по совести” и не проголосовали против.

Каллас отметила, что голосов за было 45, против 53, хотя у коалиции должно быть 57 голосов. По ее словам, это дает надежду на то, что правительству Ратаса может прийтись на голосованиях трудно.

”Дальнейшие планы — сильная оппозиционная работа”, — ответила Каллас на вопрос относительно дальнейших планов партии и добавила, что уже завтра намерена представить ряд законопроектов для внедрения в жизнь своих предвыборных обещаний.

”Вторая рабочая линия — критика планов коалиции и конструктивная обратная связь”, — добавила она.

Один из самых важных вопросов, от решения которых реформисты не намерены отказываться ,— переход на эстоноязычное образование. ”Когда у нас была предвыборная кампания, то все партии, кроме Центристской партии, говорили о необходимости единой образовательной системы, потому что те люди, которые не говорят на эстонском языке, находятся в самом плохом положении как на рынке труда, так и с точки зрения получения образования”, — отметила Каллас. В качестве второй важной темы она назвала налоговую систему, ”которой люди не довольны”.

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