05.11.2019, 11:50

ВИДЕО | Кавалер Ордена дружбы Рейн Мюллерсон: Россия стала незаменимым полюсом многополярного мира

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Вчера, в День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды 16 иностранным гражданам, в их числе Орден Дружбы получил профессор Таллиннского университета Рейн Мюллерсон.

В своем приветственном слове Путин поблагодарил зарубежных гостей за большой вклад в развитие многосторонних связей с Россией, расширения гуманитарных, деловых, культурных, просто человеческих отношений.

"Там, где вы, как правило, возникает атмосфера взаимного доверия, которого так часто не хватает в современном мире. Мы ценим вашу искренность и открытость, ваши тёплые чувства к нашей стране. От всей души хочу вас за это поблагодарить. Спасибо!", - сказал Путин.

В ответной речи Рейн Мюллерсон сказал, что "благодарен России за эту высокую и неожиданную награду, а также за прекрасное образование, которое я получил в МГУ, где я защищал кандидатскую и докторскую диссертации. Я благодарю за красавицу жену, которую я нашёл в Москве и которая сейчас в этом зале. И за многое другое, что мне дала Россия".

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"Сегодня Россия вновь стала незаменимым полюсом многополярного мира. Четверть века тому назад Мадлен Олбрайт ‒ помните такую? ‒ знала только одну незаменимую страну ‒ это США. Однако те 90‑е годы в истории международных отношений представляли собой такое же аномальное и временное явление, каким был в российской истории тот далёкий период 400 лет тому назад, как Вы говорили, конец которого мы отмечаем 4 ноября.

Сегодня та дисциплина, которой я посвятил свою профессиональную жизнь, ‒ международное право, не смогла бы существовать без России как одного из столпов того баланса сил, на котором основывается и зиждется международное право.

Ведь в 90‑е годы, когда этот баланс был нарушен, появились попытки создания мирового, то есть имперского права с отрицанием государственного суверенитета, правом вмешательства во внутренние дела других государств и так далее. Во многом благодаря усилиям России эти тенденции провалились", - сказал эстонский профессор.

В заключении Мюллерсон пожелал России дальнейших успехов в ее внешней политике, а всем гражданам страны - роста благосостояния.

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