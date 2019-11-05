ВИДЕО | Кавалер Ордена дружбы Рейн Мюллерсон: Россия стала незаменимым полюсом многополярного мира

В своем приветственном слове Путин поблагодарил зарубежных гостей за большой вклад в развитие многосторонних связей с Россией, расширения гуманитарных, деловых, культурных, просто человеческих отношений.

"Там, где вы, как правило, возникает атмосфера взаимного доверия, которого так часто не хватает в современном мире. Мы ценим вашу искренность и открытость, ваши тёплые чувства к нашей стране. От всей души хочу вас за это поблагодарить. Спасибо!", - сказал Путин.

В ответной речи Рейн Мюллерсон сказал, что "благодарен России за эту высокую и неожиданную награду, а также за прекрасное образование, которое я получил в МГУ, где я защищал кандидатскую и докторскую диссертации. Я благодарю за красавицу жену, которую я нашёл в Москве и которая сейчас в этом зале. И за многое другое, что мне дала Россия".

"Сегодня Россия вновь стала незаменимым полюсом многополярного мира. Четверть века тому назад Мадлен Олбрайт ‒ помните такую? ‒ знала только одну незаменимую страну ‒ это США. Однако те 90‑е годы в истории международных отношений представляли собой такое же аномальное и временное явление, каким был в российской истории тот далёкий период 400 лет тому назад, как Вы говорили, конец которого мы отмечаем 4 ноября.