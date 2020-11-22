22.11.2020, 19:17

ВИДЕО | Карьеры, вырубленные и затопленные леса, ущерб природе — проблемы строительства отрезка шоссе Козе-Выыбу


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ВИДЕО | Карьеры, вырубленные и затопленные леса, ущерб природе — проблемы строительства отрезка шоссе Козе-Выыбу
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Известно, что открытый в августе 23-километровый участок Козе-Выыбу на шоссе Таллинн-Тарту обошелся государству в 89 млн евро. Однако о том, сколько шахт пришлось выкопать во время строительство, не особо говорится.

Фотограф Элери Лопп-Валдама составила видео, где видно все девять шахт. Только на строительство отрезка КозеА-Арду ушло 1,24 кубометра песка и гравия, которые привозили с карьеров Сымеру, Рыыза, Пунамяэ, Пихувере, Хунтаугу и Рёамяэ.

На видео также видно, что построенный на участке шоссе экодук находится между участками леса, затопленными и вырубленными из-за строительства.

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