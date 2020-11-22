ВИДЕО | Карьеры, вырубленные и затопленные леса, ущерб природе — проблемы строительства отрезка шоссе Козе-Выыбу

Фотограф Элери Лопп-Валдама составила видео, где видно все девять шахт. Только на строительство отрезка КозеА-Арду ушло 1,24 кубометра песка и гравия, которые привозили с карьеров Сымеру, Рыыза, Пунамяэ, Пихувере, Хунтаугу и Рёамяэ.

На видео также видно, что построенный на участке шоссе экодук находится между участками леса, затопленными и вырубленными из-за строительства.