31.05.2019, 16:00

ВИДЕО | Кальюлайд выступила с заявлением по вопросу восстановления права голоса России в ПАСЕ

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rus.delfi.ee
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Сегодня президент Керсти Кальюлайд встретилась с будущими членами делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), после чего выступила с заявлением для прессы. На повестке — вопрос восстановления права голоса России.

Президент напомнила, что в апреле 2014 года в связи с аннексией Крыма Россия была лишена как права голоса, так и права участвовать в управляющих органах ПАСЕ и надзорных миссиях. ”Важно помнить, что причиной этих санкций было грубое нарушение международного права со стороны России. Это было не процедурное решение, а решение, исходившее из ценностей”, — сказала Кальюлайд.

Президент отметила, что сейчас, в 2019 году, Крым по-прежнему оккупирован, а на Донбассе по-прежнему каждый день ведутся боевые действия. Кроме того, по-прежнему оккупирована часть Грузии. ”Ничего не изменилось к лучшему. И теперь ассамблея выносит на обсуждение вопрос отказа от санкций после этих пяти лет, поскольку Россия неоднократно грозилась, что в противном случае выйдет из Совета Европы”.

Кальюлайд сказала, что на прошлой неделе комитет министров Совета Европы рекомендовал предпринять шаги на пути к восстановлению права голоса российской делегации. ”Это было сделано с целью, чтобы Россия осталась членом Совета Европы и чтобы у граждан РФ осталась возможность обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека. И здесь в противоречие вступили два важных принципа: защита Украины от российской агрессии и защита граждан РФ от самоуправства российских властей”.

Кальюлайд отметила, что решение о приостановлении права голоса российской делегации было смелым и базировалось на ценностях, а сегодня для этого имеется и еще одна причина : неуплата Россией членских взносов.

Что касается позиции Эстонии, то Кальлюлайд отметила, что ”нам нужно вооружиться стратегическим терпением, поскольку это ситуация, в которой сталкиваются интересы и ценности”. ”Маленькому государству в таких случаях очень легко принять решение. Мы можем быть только на стороне ценностей. Интересны могут меняться, но компас ценностей не может”.

По мнению Кальюлайд, ситуация может разрешиться только если Россия изменит свое поведение и снова будет следовать международному праву

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