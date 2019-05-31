ВИДЕО | Кальюлайд выступила с заявлением по вопросу восстановления права голоса России в ПАСЕ

Кальюлайд сказала, что на прошлой неделе комитет министров Совета Европы рекомендовал предпринять шаги на пути к восстановлению права голоса российской делегации. ”Это было сделано с целью, чтобы Россия осталась членом Совета Европы и чтобы у граждан РФ осталась возможность обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека. И здесь в противоречие вступили два важных принципа: защита Украины от российской агрессии и защита граждан РФ от самоуправства российских властей”.

Кальюлайд отметила, что решение о приостановлении права голоса российской делегации было смелым и базировалось на ценностях, а сегодня для этого имеется и еще одна причина : неуплата Россией членских взносов.

Что касается позиции Эстонии, то Кальлюлайд отметила, что ”нам нужно вооружиться стратегическим терпением, поскольку это ситуация, в которой сталкиваются интересы и ценности”. ”Маленькому государству в таких случаях очень легко принять решение. Мы можем быть только на стороне ценностей. Интересны могут меняться, но компас ценностей не может”.

По мнению Кальюлайд, ситуация может разрешиться только если Россия изменит свое поведение и снова будет следовать международному праву