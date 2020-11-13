13.11.2020, 16:25
ВИДЕО | Кальюлайд, Пыллуаас и Ратас обращаются к народу: приложим совместные усилия, чтобы не пришлось закрывать страну на замок
Президент Керсти Кальюлайд, спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и премьер-министр Юри Ратас сделали общее обращение к эстоноземельцам и призывают всех вместе приложить усилия, чтобы в стране не пришлось вводить локдаун, рабочие места сохранились, школы остались открытыми, и важная часть нашей ежедневной жизни оставалась неизменной.
Смотрите видео с русскими субтитрами.
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