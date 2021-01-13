ВИДЕО | Кальюлайд призвала Каю Каллас стать кандидатом в премьер-министры и сформировать новое правительство

”У нас коронакризис, у нас экономический кризис, у нас кризис государственного доверия. Нам необходимо восстановить его [доверие] в глазах наших партнеров и сохранить. Поэтому уже сегодня я предложу Кае Каллас стать кандидатом в премьер-министры и приступить к созданию нового правительства”, — сказала Кальюлайд.

Кальюлайд отметила, что, когда правительство объявляет об отставке, то откладываются все важные решения. Таким образом, вопрос о референдуме о браке стоит отложить. Президент отметила, что такого же мнения придерживается и сам подавший в отставку Ратас. ”Надеюсь, Рийгикогу сможет найти другие решения”, — сказала Кальюлайд.

”Народ Эстонии нуждается в эффективном государственном управлении. Уже сегодня я встречусь с Каей Каллас, чтобы обсудить изменившуюся ситуацию и обращаюсь ко всем членам Рийгикогу: именно вы решаете, в каком направлении пойдет Эстония. Исходите из вашего внутреннего компаса, по которому народ и выбрал вас. Ваш мандат свободен, вы свободны в своих решениях. Исходите из того, что лучше для Эстонии сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе”.

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Более подробно об отставке Юри Ратаса читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.