ВИДЕО | Каллас: сейчас нет необходимости введения чрезвычайной ситуации

В больничном лечении нуждаются 639 пациентов. Правительство представляет депутатам обзор нынешней ситуации.

На инфочасе Рийгикогу на вопросы депутатов отвечают премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр государственного управления Яак Ааб. Каллас и Пентус-Розиманнус участвуют в заседании по видеосвязи.

"У нас три цели. Система здравоохранения должна выдержать нагрузку. Цепочки заражения нужно разорвать. Темп вакцинации необходимо ускорить", — рассказала Кая Каллас о планах правительства.

С 12 марта будут открыты дополнительные койко-места в больницах. Сейчас идет работа, чтобы направить туда дополнительные средства и сотрудников. На столе также находится вопрос использования Сил обороны — как их техники, так и медицинского персонала.

На вопрос депутата от EKRE Каллас сообщила, что в Эстонии принудительная вакцинация не проходит и проводить ее не планируется.

"Главная проблема заключается в том, что британский штамм коронавируса очень быстро распространяется в обществе. Мы пытаемся заставить людей вести себя так, чтобы они сократили контакты друг с другом", — добавила Каллас.

"Кризис динамичен. Мы не устанавливаем ограничения просто ради ограничений, а для предотвращения распространения инфекции. Все решения были достаточно обоснованными, просто ситуация меняется. Точная степень распространения британского штамма не важно. Важно то, что он распространяется в полтора раза быстрее старого типа вируса", — сказала премьер-министр.

Каллас утверждает, что внедренные сейчас ограничения более строгие, чем были прошлой весной во время чрезвычайного положения. По ее словам сейчас вводить режим ЧП нет смысла, так как изменение закона позволило устанавливать ограничения и без него.

Закрытие границ она не считает необходимым, так как цифры указывают на то, что вирус распространяется внутри страны, а пересечение границ сейчас на низком уровне.

"Сначала попытаемся взять под контроль инфекционную болезнь в Эстонии. Когда цифры понизятся, можно начать обсуждать снятие общегосударственных ограничений", — добавила премьер-министр.