ВИДЕО | Каллас предлагает создать запасные списки вакцинации, куда могли бы войти полицейские и спасатели

Каллас сказала, что специальная комиссия по вакцинации оценивает ситуацию и предлагает очередность вакцинации, исходя из того, что важно для функционирования государства. Наряду с учителями есть и другие работники передовой, поэтому план вакцинации должен быть максимально динамичным и если освобождается какая-то доза, то ее должен получить кто-то из т. н. запасного списка, например, полицейский.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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