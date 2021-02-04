ВИДЕО | Каллас предлагает создать запасные списки вакцинации, куда могли бы войти полицейские и спасатели

Каллас сказала, что специальная комиссия по вакцинации оценивает ситуацию и предлагает очередность вакцинации, исходя из того, что важно для функционирования государства. Наряду с учителями есть и другие работники передовой, поэтому план вакцинации должен быть максимально динамичным и если освобождается какая-то доза, то ее должен получить кто-то из т. н. запасного списка, например, полицейский.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!