ВИДЕО | Каллас о сотрудничестве с центристами: естественно, предпочли бы строить коалицию с партией, не замешанной в скандале с Porto Franco

"Естественно, мы бы предпочли строить коалицию с правительственной партией, которая не замешана в таком скандале, но если учесть, что решение по Porto Franco принимало правительство, то ни одной такой партии нет", — объяснила Каллас сегодня журналистам, почему переговоры решено начать с Центристской партией, которая признана подозреваемой по корупционному делу.

"С EKRE у нас ценности не совпадают, Isamaa под руководством Сеэдера, к сожалению, несет такие же ценности и идеи, как и EKRE. Isamaa устами своего руководства дала понять, что у них нет никакого желания сотрудничать с Партией Реформ", — добавила Каллас.

Говоря о подозрении Центристской партии в коррупции, Каллас отметила важность, чтобы этим занимались следственные органы и, естественно, все, кто с этим связан, должны взять на себя ответственность. По ее словам, политическую ответственность взял Юри Ратас, подав в отставку с поста премьера.

Что будет, если Центристская партия окажется виновной по предъявленным ей подозрениям? Каллас отметила, что хотя Центристская партия ранее уже наказывалась в уголовном порядке, это не препятствовало другим партиям сотрудничать с ними. "Эта ситуация же не изменилась", — сказала она.

Подписать коалиционный договор постараются как можно скорее

Партия реформ и Центристская партия начали официальные переговоры в четверг в 13 часов. Первая тема — коронакризис, далее пойдут другие более и менее сложные темы.

Хотя у Каллас официально есть 14 дней на формирование нового правительства, она сказала, что в условиях эпидемиологического и экономического кризиса коалиционный договор постараются подписать как можно быстрее.

Хотя отношения Центристской партии и Партии реформ нельзя назвать теплыми или доверительными, Каллас сказала, что уверенность в том, что она будет премьер-министром будет тогда, когда все вопросу будт окончательно улажены. Как сказала лидер Партии реформ, в любом случае сотрудничество с Центристской партии может быть построено только на доверии.

Что касается вхождения подавшего в отставку Ратаса в новое правительство, то, по словам Каллас, этот вопрос решать центристам. Она добавила, что делёж министерских портфелей будет происходить в последнюю очередь.