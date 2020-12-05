05.12.2020, 15:38

ВИДЕО | Каково быть инвалидом во времена ограничений и запретов?

коронакризис коснулся всех
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Liikluskoolitus Nõo Gümnaasiumis
Liikluskoolitus Nõo GümnaasiumisFoto: Priit Simson

3 декабря по инициативе ООН отмечается ежегодный Всемирный день людей с ограниченными возможностями. Нынешний декабрь — самое трудное время в новейшей истории для Эстонии и всего мира. В этом году Эстонская палата людей с ограниченными возможностями (EPIKoda) приглашает всех взглянуть на изменившуюся в связи с эпидемией жизнь с точки зрения людей с ограниченными возможностями.

”2020 год предоставил каждому возможность испытать и понять, каково жить с постоянными ограничениями. Коронавирусный кризис рано или поздно пройдет, но в Эстонии есть 150 000 человек, которые всю жизнь сталкиваются с ограничениями из-за инвалидности”, — сказал Якоб Розин, член правления EPIKoda.

Невозможность свободно выйти из дома, участившиеся проблемы со здоровьем, необходимость проходить обследования, регулярно мыть руки, носить маски — перед нами серьезный кризис здравоохранения, от которого страдают все эстоноземельцы. Для многих это первый опыт, когда приходится так тщательно и постоянно думать о своем здоровье и преодолении трудностей.

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”Я выражаю признательность Эстонской палате людей с ограниченными возможностями, которая на протяжении многих лет является надежным партнером министерства и помогает донести до людей с ограниченными возможностями, родителей и опекунов детей с ограниченными возможностями информацию о государственных ограничениях, мерах государственной поддержки, основных принципах и рекомендациях в связи с коронавирусом,” — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

”Для нас важно, чтобы необходимая информация была доступна всем. Исходя из этого мы наняли сурдопереводчиков для пресс-конференций правительства и органов здравоохранения, чтобы сделать информацию доступной для глухих, и мы работаем над улучшением доступа к информации для других целевых групп во всех сферах жизни”. По словам министра, для государства важно улучшить общедоступность во всех регионах и районах Эстонии, что является одной из самых больших проблем в ближайшие годы.

”Я хочу, чтобы суровый опыт кризиса придал новый импульс созданию более доступной среды. Чтобы, когда мы строили дом или покупали квартиру, мы понимали, что он должен быть доступным для людей с детскими и инвалидными колясками, чтобы при создании приложения или веб-сайта мы также думали о пользователях с ослабленным зрением. Говорили четко и широко открывали рот при общении со слабослышащим человеком. Чтобы мы действительно замечали и заботились друг о друге на деле,” — добавил Якоб Розин.

Предлагаем вашему вниманию короткометражные социальные фильмы, посвященные Всемирному дню людей с ограниченными возможностями в этом году:

Заботимся о своем здоровье

Вы заметили, что стали больше беспокоиться о своем здоровье? Является ли случайный кашель или боль в животе признаком чего-то более серьезного? Нужно ли пройти тестирование? Некоторые из нас уже давно и постоянно следят за своим здоровьем: диабетики 1 типа контролируют уровень сахара в крови от 4 до 10 раз в день, каждый день, на протяжении всей жизни.

Ценим свободу передвижения

Неприятно, когда поступает звонок и вас направляют в 10-дневную домашнюю изоляцию. Или когда хотите погулять, но все мероприятия отменены. Людям с ограниченными физическими возможностями хорошо знакомо это чувство, потому что, если в доме нет лифта и другой необходимой инфраструктуры, они всю жизнь не могут выбраться из него без посторонней помощи.

Слушаем и будем услышаны

Те, кто никогда не сталкивался с прерывающимся звуком во время видеозвонка, вероятно, никогда не пробовал совершить видеозвонок. Однако, людям с нарушением слуха часто приходится переспрашивать и при общении лицом к лицу, потому что, если их собеседник говорит нечетко или отводит взгляд, его становится трудно понять. Всю жизнь.

Миссия Палаты людей с ограниченными возможностями (EPIKoda) — повышение качества жизни, интеграция в общество и предоставление возможностей для самореализации людей с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями посредством защиты интересов и сотрудничества. Сеть EPIKoda включает 16 региональных палат людей с ограниченными возможностями и 32 общеэстонских союза и ассоциации лиц с ограниченными возможностями, а также 5 поддерживающих членов. Всего в палате EPIK представлены около 285 организаций по всей Эстонии.

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