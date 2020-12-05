ВИДЕО | Каково быть инвалидом во времена ограничений и запретов?

”2020 год предоставил каждому возможность испытать и понять, каково жить с постоянными ограничениями. Коронавирусный кризис рано или поздно пройдет, но в Эстонии есть 150 000 человек, которые всю жизнь сталкиваются с ограничениями из-за инвалидности”, — сказал Якоб Розин, член правления EPIKoda.

Невозможность свободно выйти из дома, участившиеся проблемы со здоровьем, необходимость проходить обследования, регулярно мыть руки, носить маски — перед нами серьезный кризис здравоохранения, от которого страдают все эстоноземельцы. Для многих это первый опыт, когда приходится так тщательно и постоянно думать о своем здоровье и преодолении трудностей.

”Я выражаю признательность Эстонской палате людей с ограниченными возможностями, которая на протяжении многих лет является надежным партнером министерства и помогает донести до людей с ограниченными возможностями, родителей и опекунов детей с ограниченными возможностями информацию о государственных ограничениях, мерах государственной поддержки, основных принципах и рекомендациях в связи с коронавирусом,” — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

”Для нас важно, чтобы необходимая информация была доступна всем. Исходя из этого мы наняли сурдопереводчиков для пресс-конференций правительства и органов здравоохранения, чтобы сделать информацию доступной для глухих, и мы работаем над улучшением доступа к информации для других целевых групп во всех сферах жизни”. По словам министра, для государства важно улучшить общедоступность во всех регионах и районах Эстонии, что является одной из самых больших проблем в ближайшие годы.

”Я хочу, чтобы суровый опыт кризиса придал новый импульс созданию более доступной среды. Чтобы, когда мы строили дом или покупали квартиру, мы понимали, что он должен быть доступным для людей с детскими и инвалидными колясками, чтобы при создании приложения или веб-сайта мы также думали о пользователях с ослабленным зрением. Говорили четко и широко открывали рот при общении со слабослышащим человеком. Чтобы мы действительно замечали и заботились друг о друге на деле,” — добавил Якоб Розин.