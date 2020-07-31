31.07.2020, 07:34

ВИДЕО | Какая радость! Пострадавшая в страшной аварии на Лаагна теэ Арина ходит самостоятельно

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Koer Arina sai haiglast koju
Juuni lõpus vajas Arina kõndimisel veel toetamistFoto: Jaanus Lensment

Пострадавшая в начале летя в страшной аварии на Лаагна теэ собака пошла на поправку и уже гуляет без посторонней помощи.

У Арины был сломан позвоночник, поэтому в самом начале врачи даже рассматривали возможность ее усыпления, но при помощи зоозащитников из Loomapäästegrupp удалось собрать средства на операцию. Поскольку денег было собрано много, то удалось помочь еще девяти животным.

Смотрите видео!

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