ВИДЕО | Какая радость! Пострадавшая в страшной аварии на Лаагна теэ Арина ходит самостоятельно

У Арины был сломан позвоночник, поэтому в самом начале врачи даже рассматривали возможность ее усыпления, но при помощи зоозащитников из Loomapäästegrupp удалось собрать средства на операцию. Поскольку денег было собрано много, то удалось помочь еще девяти животным.

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