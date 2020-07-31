31.07.2020, 07:34
ВИДЕО | Какая радость! Пострадавшая в страшной аварии на Лаагна теэ Арина ходит самостоятельно(11)
Пострадавшая в начале лета в страшной аварии на Лаагна теэ собака пошла на поправку и уже гуляет без посторонней помощи.
Пострадавшая в начале лета в страшной аварии на Лаагна теэ собака пошла на поправку и уже гуляет без посторонней помощи.
У Арины был сломан позвоночник, поэтому в самом начале врачи даже рассматривали возможность ее усыпления, но при помощи зоозащитников из Loomapäästegrupp удалось собрать средства на операцию. Поскольку денег было собрано много, то удалось помочь еще девяти животным.
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