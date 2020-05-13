ВИДЕО | Как в фантастическом фильме! Смотрите, как в Таллинне дезинфицируют игровые площадки

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Корреспондент Delfi заснял сегодня, как на таллиннской улице Анкру двое облаченных в спецодежду мужчин проводили работы по очистке игровой площадки.