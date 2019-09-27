ВИДЕО: Как спасали людей с парома "Эстония" — архивная съемка 1994 года

Ларс Ларма, переживший кораблекрушение, в репортаже рассказывает журналистам, как они достигли двери, ведущей на палубу. ”В этот момент корабль перевернулся еще сильнее, и было очень трудно добраться до двери. Но нам удалось открыть ее. Снаружи дул громкий ветер, а вода переливалась на борт, но я как-то вышел. Я не знаю, выбрался ли мой друг на палубу".

Завтра, 28 сентября, в Эстонии и Швеции пройдут памятные церемонии. Гибель парома "Эстония" — одна из крупнейших катастроф Европы, в результате которой погибло 852 человека.

После этого законодательство претерпело большие изменения: повысились требования по подготовке команды, строительства кораблей и систем безопасности.