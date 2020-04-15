ВИДЕО: Как обстоят дела с коронавирусом на данный момент? Когда начнут принимать врачи-специалисты? Каковы прогнозы?

”В случае цифр и статистики следует иметь в виду, что в больничном лечении нуждаются, прежде всего, пожилые люди. Около 70% из них старше 60 лет. Это подтверждает, что болезнь опасна именно для людей в возрасте и что мы должны защищать прежде всего их”, — сказал заведующий отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

Из всех подтвержденных случаев в стационарном лечении нуждалось около 21% пациентов. ”Беспокойство вызывает тот факт, что из попавших в больницу людей примерно у двух третей инфекция диагностируется во время прохождения стационарного лечения. То есть случаи заболевания устанавливаются там. На пожилых людей нужно обращать повышенное внимание”, — отметил Кадай. Также, по его словам, в последнее время активизировались мошенники, которые используют ситуацию с коронавирусом в своих целях.

Профессор Тартуского университета Ирья Лутсар также признала, что, несмотря на определенные успехи, к сожалению, Эстонии не удалось предотвратить распространение эпидемии среди пожилых.

На вопрос относительно целесообразности ношения масок Лутсар ответила: ”Я считаю, что нам нужно сделать социальной нормой ношение масок в закрытых общественных местах, но не во время пробежки в лесу. Я не вижу в этом ничего плохого. Безусловно, ни одного вируса маска задержать не может, но зато может задержать мелкие капли слюны (конечно, если человек не будет чихать или кашлять другому прямо в лицо)”.

Говоря о проблеме планового лечения, член правления Больничной кассы Райн Лаане пояснил, что в случае, если у человека имеется номерок к врачу-специалисту, как минимум за два дня до визита пациенту сообщают, состоится ли прием и если да, то в каком виде. Большинство визитов проходят дистанционно: либо по телефону, либо посредством видеомоста. Если это невозможно, человек приходит на место, но необходимо выполнять все требования. Если же было принято решение отложить визит, то лечебное учреждение должно сообщить пациенту, когда будет следующий свободный номерок.

Что касается стоматологической помощи, то следует выяснить, предоставляет ли ваш врач экстренную помощь. Если нет, то ее можно получить в дежурных клиниках.