15.04.2020, 12:02

ВИДЕО: Как обстоят дела с коронавирусом на данный момент? Когда начнут принимать врачи-специалисты? Каковы прогнозы?

 (29)
EST

Сегодня в 12 часов состоялась пресс-конференция правительства, на которой был дан обзор текущей ситуации с коронавирусом в Эстонии.

”В случае цифр и статистики следует иметь в виду, что в больничном лечении нуждаются, прежде всего, пожилые люди. Около 70% из них старше 60 лет. Это подтверждает, что болезнь опасна именно для людей в возрасте и что мы должны защищать прежде всего их”, — сказал заведующий отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

Из всех подтвержденных случаев в стационарном лечении нуждалось около 21% пациентов. ”Беспокойство вызывает тот факт, что из попавших в больницу людей примерно у двух третей инфекция диагностируется во время прохождения стационарного лечения. То есть случаи заболевания устанавливаются там. На пожилых людей нужно обращать повышенное внимание”, — отметил Кадай. Также, по его словам, в последнее время активизировались мошенники, которые используют ситуацию с коронавирусом в своих целях.

Профессор Тартуского университета Ирья Лутсар также признала, что, несмотря на определенные успехи, к сожалению, Эстонии не удалось предотвратить распространение эпидемии среди пожилых.

На вопрос относительно целесообразности ношения масок Лутсар ответила: ”Я считаю, что нам нужно сделать социальной нормой ношение масок в закрытых общественных местах, но не во время пробежки в лесу. Я не вижу в этом ничего плохого. Безусловно, ни одного вируса маска задержать не может, но зато может задержать мелкие капли слюны (конечно, если человек не будет чихать или кашлять другому прямо в лицо)”.

Говоря о проблеме планового лечения, член правления Больничной кассы Райн Лаане пояснил, что в случае, если у человека имеется номерок к врачу-специалисту, как минимум за два дня до визита пациенту сообщают, состоится ли прием и если да, то в каком виде. Большинство визитов проходят дистанционно: либо по телефону, либо посредством видеомоста. Если это невозможно, человек приходит на место, но необходимо выполнять все требования. Если же было принято решение отложить визит, то лечебное учреждение должно сообщить пациенту, когда будет следующий свободный номерок.

Что касается стоматологической помощи, то следует выяснить, предоставляет ли ваш врач экстренную помощь. Если нет, то ее можно получить в дежурных клиниках.

По словам Лаане, открывать свои двери для плановых пациентов больницы в целях безопасности начнут постепенно.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 1709 тестов на вирус COVID-19, из которых 1,7%, или 29 проб, оказались положительными. Всего в Эстонии на сегодняшний день проведено 33 967 теста, из них 1400, или 4,1%, оказались положительными.

По состоянию на утро 15 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 147 человек, из которых 10 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 117 человек. Всего в Эстонии от коронавируса умерло 35 человек.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: