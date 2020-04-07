ВИДЕО | Как коронавирус поражает легкие инфицированного человека всего за пару дней(4)
В больнице Университета Джорджа Вашингтона создали 3D видео с 360° обзором повреждения легких у пациента с COVID-19.
В больнице Университета Джорджа Вашингтона создали 3D видео с 360° обзором повреждения легких у пациента с COVID-19.
Воспаленные повреждения отмечены на видео желтым. Как видно, вирус быстро и агрессивно покрыл оба легких — ведь это легкие 59-летнего мужчины, у которого не было симптомов болезни всего пару дней назад.
Как сообщил врач, этот пациент подключен к дыхательному аппарату и другому устройству, обогащающему его кровь кислородом. Воспаление препятствует его легким обогащать кровь кислородом и выводить из нее углекислый газ.
Врач подчеркнул, что в случае 2-4% пациентов повреждения легких — необратимые, и человек умирает из-за болезни.
Смотрите видео с отметки 2:40.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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