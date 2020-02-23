ВИДЕО | Избиения, угрозы и издевательства. Под Саку между соседями развернулась полномасштабная война

В дачном районе Метсанурме под Саку уже более года между двумя соседями идет полномасштабная война, пишет Eesti Ekspress.
Полиция приезжала на место не один десяток раз. Волостные чиновники — не меньше. Задействованы также Департамент окружающей среды, Спасательный департамент и даже налоговая. Возбуждено несколько уголовных дел, а простых жалоб и вовсе не счесть.
Как пишет издание, конфликт начался из-за того, что семьи не смогли прийти к консенсусу в вопросе, нужно ли закрывать ворота. По одну сторону баррикад — супруги Марти и Оксана, которые переехали сюда с двумя детьми полтора года назад, по другую — Вячеслав и Анна, которые живут постоянно в этом дачном районе уже около двадцати лет.
”Сосед (Вячеслав, — прим. ред.) систематически придирается к нам”, — рассказывает Оксана.
”У нас здесь свои правила, а новые соседи их не уважают”, — парируют Вячеслав и Анна.
Итак, все началось с ворот, а далее нарастало, как снежный ком. Вячеслав обвиняет Марти и Оксану в том, что они ”гоняют” на машине. Они в свою очередь обвиняют его в оскорблениях и угрозах. ”Убью!” и ”тибла” — это самые невинные слова, которые соседи используют в словесных перепалках.
Однажды ночью телефон Марти начинает разрываться от похотливых звонков и СМС. Выяснилось, что кто-то разместил на портале по поиску секс-партнеров объявление с его именем и номером телефона. Кто именно — доподлинно неизвестно, но подозрения имеются.
Еще один случай: Оксана возвращается домой и обнаруживает на дороге старый сломанный дорожный конус. Она поднимает его и выбрасывает, а через какое-то время соседи заявляют в полицию о краже их конуса.
И это лишь вершина айсберга. Издание отмечает, что, поскольку Вячеслав и Анна говорят по-русски, а Марти и Оксана — по-эстонски, то не исключена и этническая составляющая конфликта. Но больше всего противостояние похоже на конфликт ”нового” и ”старого”.
Физическая сила вступает в игру 6 мая прошлого года. Марти вместе с дочерью-подростком приезжает домой. Ворота стоят открытыми уже несколько месяцев, и кажется, что конфликт исчерпан, но не тут-то было… Вячеслав выходит из своего сада, подходит к воротам, закрывает их и берет в руки в железную рейку. В это время выходит и Марти, чтобы открыть ворота жене, которая возвращается домой. Вячеслав не дает ему это сделать и бьет кулаком в лицо. Два раза. Далее начинает бить железкой. Позже выясняется, что у Марти сломан палец, раздроблена кость руки и пострадала поясница.
Марти добирается до дома, берет газовый баллончик, снова выходит на улицу и распыляет его. Приезжает Оксана, и Вячеслав бросается на нее. Марти спешит на подмогу и нападает на соседа. Завязывается драка. На место приезжает полиция и скорая. Вячеслава задерживают и увозят. Телесные повреждения в итоге конфликта — у обоих мужчин.
Расследование, основанное в том числе на записях с камеры наружного наблюдения, приходит к выводу, что более достоверна версия Марти и Оксаны. Вторая сторона утверждает, что Марти сам захотел помахать кулаками и сам же напоролся на рейку.
В новогоднюю ночь произошло второе нападение. У Марти и Оксаны были гости, и во втором часу ночи они начали разъезжаться. На месте сразу появился Вячеслав и ударил одного из гостей в лицо, сказав, что тот на своей машине заехал на чужую землю.
На текущий момент в отношении Вячеслава возбуждено два уголовных дела. Дела, возбужденные против Марти, закрыты.
Старейшина Саку Марти Рехемаа говорит изданию, что волость в данном случае мало что может сделать. Как вариант решения, территорию с забором можно было бы передать во владение волости, которая бы установила там свой порядок, но насильно этого сделать нельзя, и решение должно принять дачное товарищество.
Местный констебль Энели Мехо отмечает, что не имеет права предоставлять СМИ информацию или озвучивать свою позицию по этому вопросу.
В этот понедельник в полицию от Марти поступило сообщение о проступке. По его словам, сосед оскорблял его и угрожал ”судным днем”. Вячеслав сказал, что на самом деле это Марти его оскорблял. Война продолжается.
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