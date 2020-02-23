ВИДЕО | Избиения, угрозы и издевательства. Под Саку между соседями развернулась полномасштабная война

Полиция приезжала на место не один десяток раз. Волостные чиновники — не меньше. Задействованы также Департамент окружающей среды, Спасательный департамент и даже налоговая. Возбуждено несколько уголовных дел, а простых жалоб и вовсе не счесть.

Как пишет издание, конфликт начался из-за того, что семьи не смогли прийти к консенсусу в вопросе, нужно ли закрывать ворота. По одну сторону баррикад — супруги Марти и Оксана, которые переехали сюда с двумя детьми полтора года назад, по другую — Вячеслав и Анна, которые живут постоянно в этом дачном районе уже около двадцати лет.

”Сосед (Вячеслав, — прим. ред.) систематически придирается к нам”, — рассказывает Оксана.

”У нас здесь свои правила, а новые соседи их не уважают”, — парируют Вячеслав и Анна.

Итак, все началось с ворот, а далее нарастало, как снежный ком. Вячеслав обвиняет Марти и Оксану в том, что они ”гоняют” на машине. Они в свою очередь обвиняют его в оскорблениях и угрозах. ”Убью!” и ”тибла” — это самые невинные слова, которые соседи используют в словесных перепалках.

Однажды ночью телефон Марти начинает разрываться от похотливых звонков и СМС. Выяснилось, что кто-то разместил на портале по поиску секс-партнеров объявление с его именем и номером телефона. Кто именно — доподлинно неизвестно, но подозрения имеются.

Еще один случай: Оксана возвращается домой и обнаруживает на дороге старый сломанный дорожный конус. Она поднимает его и выбрасывает, а через какое-то время соседи заявляют в полицию о краже их конуса.