15.05.2020, 14:41

ВИДЕО ИЗ ХААБЕРСТИ | Медведь перебегает дорогу прямо под носом у полицейских!

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Вчера в поле зрения видеокамеры Эстонского музея под открытым небом попал момент, когда в Какумяэ находящийся в розыске медведь перебежал через проезжую часть улицы Лыука.

Напомним, что в четверг утром поступило сообщение, что в столичном районе Хааберсти недалеко от болота Ыйсмяэ были замечены медведица с медвежатами.

Полиция и спасатели развернули масштабную операцию по поимке животных, но она не принесла успеха. Предполагается, что к сегодняшнему дню животные уже покинули этот район.
Тем не менее, полиция и спасатели просят людей быть осторожными.

”Просим людей, которые находятся дома, не выходить оттуда. А людей, которым нужно идти на работу, по возможности воспользоваться машиной”, — написали в пятницу утром представители Спасательного департамента в Twitter.

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"Если кто-то увидит животных, просим незамедлительно сообщить об этом по номеру 112”.

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