ВИДЕО | Искусство разрушения: смотрите, как красиво снесли взрывом столичную многоэтажку!

Снос строения - часть работ по возведению на данном участке нового здания психиатрической клиники. Заказчик проекта - Северо-Эстонская региональная больница.

Ныне клиника находится по адресу Палдиское шоссе, 52.

Согласно озвученным ранее планам, строительство новой клиники начнут в 2020 году, сдать объект строители намерены в 2023 году.

RERH

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.