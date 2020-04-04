04.04.2020, 01:48
ВИДЕО | Искусство разрушения: смотрите, как красиво снесли столичную многоэтажку!(21)
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В пятницу в Мустамяэ было снесено многоэтажное здание по адресу Сютисте теэ, 21.
В пятницу в Мустамяэ было снесено многоэтажное здание по адресу Сютисте теэ, 21.
Снос строения — часть работ по возведению на данном участке нового здания психиатрической клиники. Заказчик проекта — Северо-Эстонская региональная больница.
Ныне клиника находится по адресу Палдиское шоссе, 52.
Согласно озвученным ранее планам, строительство новой клиники начнут в 2020 году, сдать объект строители намерены в 2023 году.
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