ВИДЕО | Инспекция труда: люди продолжают ходить больными на работу

Она отметила, что часть работников боятся потерять в деньгах, а часть думает, что таким образом угождает работодателю.

По словам Мийдла-Ванаталу, работодатели, как правило, стремятся предотвратить распространение коронавируса на рабочем месте (например, с помощью средств индивидуальной защиты). Есть и те, кто возмещает больничный с первого дня.

К сожалению, бывают случаи, когда человек приезжает из-за границы, но не идет сдавать анализ, поскольку симптомы отсутствуют, а позже выясняется, что он все же болен и уже успел заразить коллег.

По словам представителя ведомства, работодатели имеют право требовать у работников информацию о поездках за границу, но запретить ехать не может.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!