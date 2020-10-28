28.10.2020, 12:48

ВИДЕО | Инспекция труда: люди продолжают ходить больными на работу

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Заместитель генерального директора Инспекции труда Меэли Мийдла-Ванаталу сказала на пресс-конференции, что очаги коронавируса на рабочем месте возникают из-за того, что люди продолжают ходить на работу больными.

Она отметила, что часть работников боятся потерять в деньгах, а часть думает, что таким образом угождает работодателю.

По словам Мийдла-Ванаталу, работодатели, как правило, стремятся предотвратить распространение коронавируса на рабочем месте (например, с помощью средств индивидуальной защиты). Есть и те, кто возмещает больничный с первого дня.

К сожалению, бывают случаи, когда человек приезжает из-за границы, но не идет сдавать анализ, поскольку симптомы отсутствуют, а позже выясняется, что он все же болен и уже успел заразить коллег.

По словам представителя ведомства, работодатели имеют право требовать у работников информацию о поездках за границу, но запретить ехать не может.

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