07.08.2020, 18:20
ВИДЕО и ФОТО | В Раквере построен огромный центр под открытым небом
Между склонами Валлимяэ в Раквере находится комплекс под открытым небом, который включает в себя две зоны, где можно проводить концерты, летние туры, спортивные соревнования, представления и т.д. Смотрите фото и видео!
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