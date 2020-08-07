07.08.2020, 18:20

ВИДЕО и ФОТО | В Раквере построен огромный центр под открытым небом


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Между склонами Валлимяэ в Раквере находится комплекс под открытым небом, который включает в себя две зоны, где можно проводить концерты, летние туры, спортивные соревнования, представления и т.д. Смотрите фото и видео!

Новый центр под открытым небом был открыт 1 августа. Комплекс, занимающий почти семь гектаров, включает в себя главную сцену на 4200 мест и площадку для форума на 800 мест. При необходимости к площади основной сцены можно добавить до 1500 мест.


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