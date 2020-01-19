ВИДЕО И ФОТО | В Нарве прошли крещенские купания. Организаторы учли пожелания верующих

Год назад многие остались недовольны тем, что купаться пришлось на мелководье - где чуть глубже, чем по колено - у первого мостика, соединяющего променад с перешейком Липовки.

Организаторы купаний учли пожелания верующих и выбрали место поглубже. Сменить место было несложно - на Липовке льда нет, как, впрочем, и на всех остальных водоемах Эстонии.

На термометре "+4". Ничего похожего на крещенские морозы. В предыдущий раз нарвитяне купались на Крещение при плюсовой температуре пять лет назад, но лед на Липовке тогда стоял - потепление было временным.

35-летняя Светлана, купавшаяся на Крещение уже в шестой раз сказала Delfi, что погода ее сильно разочаровывает. "Хочется, чтобы была прорубь, мороз, при котором выходишь из воды с особым настроением, праздничным, что ли", - отметила Светлана. На вопрос, чувствовала ли когда-либо женщина недомогание после купаний, не было ли простуды, она ответила: "Никогда. Ни насморка, ничего такого".

В купаниях в Нарве приняло участие чуть больше 20 человек, при том, что в лучшие морозные годы число купальщиков было многократно большим.

Перед Крещенским купанием в Нарве был совершен чин освящения воды, что традиционно происходит в день Крещения Господня, один из главных церковных праздников. Священник напомнил собравшимся, что погружение в освященную воду не очищает человека от грехов, в отличии от исповеди.