ВИДЕО и ФОТО: Новое правительство принесло должностную присягу(13)
Правительство, возглавляемое премьер-министром Юри Ратасом, сегодня вступило в должность, принеся присягу перед Рийгикогу.
Правительство, возглавляемое премьер-министром Юри Ратасом, сегодня вступило в должность, принеся присягу перед Рийгикогу.
По словам Ратаса, правительство стоит за такое государство, в котором высоко ценятся социальная солидарность и каждый человек. ”Фундаментом будущего Эстонии является сплоченное и мудрое общество, в котором ценят каждого человека. Также государство в целом должно обеспечить, чтобы его действия и услуги были направлены на поддержку семей. Кроме того, необходимо больше обращать внимания на тех, кто особенно нуждается в помощи. В части этих принципов — что ты будем опираться на то, что объединяет жителей Эстонии — все коалиционные партнеры были единодушны”, — сказал Ратас.
По его словам, в основе нашей безопасности и успеха лежит принадлежность к Европейскому союзу и НАТО. ”Как для небольшого государства для нас очень важно тесное и уважающее международные правила сотрудничество в рамках международных организаций, а также с другими странами”, — сказал Ратас.
Помимо премьер-министра Юри Ратаса в состав нового правительства входят министр образования и науки Майлис Репс, министр юстиции Райво Аэг, министр обороны Юри Луйк, министр окружающей среды Рене Кокк, министр культуры Тынис Лукас, министр сельской жизни Март Ярвик, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр финансов Мартин Хельме, министр народонаселения Рийна Солман, министр государственного управления Яак Ааб, министр внутренних дел Март Хельме, министр социальных дел Танель Кийк, министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
В нынешнем составе правительства был упразднен пост министра здоровья и труда, а также пост министра социальной защиты. Вместо них был воссоздан портфель министра социальных дел. Дополнительно был создан пост министра народонаселения. Вместо министра предпринимательства и информационных технологий в новом правительстве будет министр внешней торговли и информационных технологий.
Правительство соберется на свое первое заседание в четверг.
Новое правительство обозначило пять приоритетов: поддержка семей, сплоченное общество, наукоемкая экономика, эффективное государственное управление, а также свободное и защищенное государство.
Новое правительство:
Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия)
Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия)
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия)
Министр региональных дел Яак Ааб (Центристская партия)
Министр социальной защиты Танель Кийк (Центристская партия)
Министр обороны Юри Луйк (Isamaa)
Министр юстиции Райво Аэг (Isamaa)
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa)
Министр народонаселения Рийна Солман (Isamaa)
Министр культуры Тынис Лукас (Isamaa)
Министр внутренник дел Март Хельме (EKRE)
Министр финансов Мартин Хельме (EKRE)
Министр окружающей среды Рене Кокк (EKRE)
Министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE)
Министр внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик (EKRE)
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.