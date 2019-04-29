ВИДЕО и ФОТО: Новое правительство принесло должностную присягу

По словам Ратаса, правительство стоит за такое государство, в котором высоко ценятся социальная солидарность и каждый человек. ”Фундаментом будущего Эстонии является сплоченное и мудрое общество, в котором ценят каждого человека. Также государство в целом должно обеспечить, чтобы его действия и услуги были направлены на поддержку семей. Кроме того, необходимо больше обращать внимания на тех, кто особенно нуждается в помощи. В части этих принципов — что ты будем опираться на то, что объединяет жителей Эстонии — все коалиционные партнеры были единодушны”, — сказал Ратас.

По его словам, в основе нашей безопасности и успеха лежит принадлежность к Европейскому союзу и НАТО. ”Как для небольшого государства для нас очень важно тесное и уважающее международные правила сотрудничество в рамках международных организаций, а также с другими странами”, — сказал Ратас.

Помимо премьер-министра Юри Ратаса в состав нового правительства входят министр образования и науки Майлис Репс, министр юстиции Райво Аэг, министр обороны Юри Луйк, министр окружающей среды Рене Кокк, министр культуры Тынис Лукас, министр сельской жизни Март Ярвик, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр финансов Мартин Хельме, министр народонаселения Рийна Солман, министр государственного управления Яак Ааб, министр внутренних дел Март Хельме, министр социальных дел Танель Кийк, министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.