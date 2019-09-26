ВИДЕО И ФОТО | Крутой эксперимент Ahhaa: над ТЭЦ парил 4-метровый шар
Почему самолет удерживается в воздухе, или сильный ветер уносит крыши? Научно-развлекательный центр Ahhaa провел эксперимент и отравил парить над 90-метровой трубой Тартуской ТЭЦ воздушный шар диаметром 4 метра.
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