ВИДЕО И ФОТО | Крутой эксперимент Ahhaa: над ТЭЦ парил 4-метровый шар

Почему самолет удерживается в воздухе, или сильный ветер уносит крыши? Научно-развлекательный центр Ahhaa провел эксперимент и отравил парить над 90-метровой трубой Тартуской ТЭЦ воздушный шар диаметром 4 метра.
В основе опыта лежит закон швейцарского физика Д. Бернулли, который гласит: с увеличением скорости потока воздуха или жидкости, давление внутри потока уменьшается.
Если поместить шар в поток воздуха, то шар будет парить в воздухе.
Воздушная струя ударяется о шар и не дает ему падать. Когда шар выскакивает из струи, окружающий воздух возвращает его обратно в струю, т. к. давление окружающего воздуха, имеющего малую скорость, велико, а давление воздуха в струе, имеющего большую скорость, мало.
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