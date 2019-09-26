ВИДЕО И ФОТО | Крутой эксперимент Ahhaa: над ТЭЦ парил 4-метровый шар

В основе опыта лежит закон швейцарского физика Д. Бернулли, который гласит: с увеличением скорости потока воздуха или жидкости, давление внутри потока уменьшается.

Если поместить шар в поток воздуха, то шар будет парить в воздухе.

Воздушная струя ударяется о шар и не дает ему падать. Когда шар выскакивает из струи, окружающий воздух возвращает его обратно в струю, т. к. давление окружающего воздуха, имеющего малую скорость, велико, а давление воздуха в струе, имеющего большую скорость, мало.